Миллиардер Олег Дерипаска призвал Центробанк России всерьез заняться криптовалютами, чтобы взять под контроль цифровые платежи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В качестве примера Дерипаска привел Минфин США.

«Пока наш ЦБ инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в развитие именно в этом направлении. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом», — отметил миллиардер.

Он сослался на официальный документ — обзор санкций 2021 года, выпущенный Минфином США. В нем указано, что растущие возможности финансовых технологий, в том числе основанных на криптовалюте и альтернативных системах расчета, создают серьезную угрозу для доллара и способны уменьшить его глобальную роль.

«Это значит, что неконтролируемое государством развитие рынка криптовалюты способно поставить американский Минфин перед перспективой дефолта по запредельному 30-триллионному долларовому долгу, для обслуживания которого потребуется сумма размером в 700 млрд долларов — половина российской экономики», — считает Дерипаска.

Он предположил, что Центробанк России в свою очередь работает по принципу «то, чего мы не видим, не существует», хотя ему необходимо уделить криптовалюте особое внимание.

«Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?» — написал Дерипаска.