Почта Банк с 21 октября увеличил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 7,25% годовых.

А самую высокую ставку — 8% годовых — можно получить по комбинированному вкладу «Умный доход», который сочетает преимущества традиционного вклада и инвестиционного страхования жизни. Она складывается из базовой ставки 5,25% и надбавки за оформление ИСЖ в размере 2,75%.

Вклад «Умный доход» открывается на шесть месяцев или год от 50 тыс. рублей. По программе ИСЖ средства размещаются на пять лет (также от 50 тыс. рублей). Процентная ставка по вкладу устанавливается на весь период размещения. Пополнение (за исключением первых десяти дней), снятие средств не предусмотрено. Пролонгация также не предусмотрена, по истечении срока размещения средства со вклада перечисляются на сберегательный счет.

Открыть новый вклад можно во флагманских клиентских центрах банка, а также в почтовых отделениях, где работает сотрудник банка.