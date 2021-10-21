Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ до уровня «АА-(RU)» и изменило прогноз на «стабильный», говорится в пресс-релизе АКРА.

В комментарии АКРА поясняется, что повышение кредитного рейтинга Банка ДОМ.РФ связано с улучшением оценки достаточности капитала до сильной, что отражает мнение агентства о выходе операционной деятельности банка на устойчивую прибыльность. Решение также обусловлено адекватной оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками риск-профиля, фондирования и ликвидности.

В частности, адекватная оценка бизнес-профиля отражает позиции Банка ДОМ.РФ на рынке банковских услуг, а также средний уровень диверсификации операционного дохода при стабильном росте его объема. Стратегия компании ориентирована на быстрый рост преимущественно в сфере кредитования строительных проектов и ипотеки, при этом банк планирует развивать и другие направления обслуживания юридических и физических лиц.

Оценка позиции банка по капиталу улучшена до сильной. По мнению аналитиков АКРА, Банк ДОМ.РФ вышел на устойчивую прибыльность операций. По итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль банка составила 6,97 млрд рублей против 1,62 млрд рублей годом ранее. Текущий уровень достаточности капитала и стабильная прибыльность операций позволяют банку выдержать существенный рост кредитных рисков, полагают в АКРА.

Удовлетворительная оценка риск-профиля Банка ДОМ.РФ поддерживается прежде всего относительно высоким качеством кредитного портфеля. При этом агентство отмечает, что быстрый рост кредитования строительных компаний (объем которого превысил 150% основного капитала) оказывает негативное влияние на итоговую оценку качества кредитного портфеля.

Агрессивные темпы роста также ограничивают оценку риск-профиля. АКРА зафиксировало снижение темпов роста ипотечного портфеля банка в 2021 году, а также отметило, что рост проектного финансирования в основном осуществляется в рамках ранее одобренных лимитов.

Удовлетворительная оценка ликвидности и фондирования обусловлена сохраняющейся высокой зависимостью ресурсной базы Банка ДОМ.РФ от средств крупнейших кредиторов, что связано с необходимостью финансировать быстрый рост кредитного портфеля при ограниченных возможностях наращивания пассивов. На 30 июня 2021 года доля средств десяти крупнейших групп кредиторов превышала 40% обязательств банка. При этом рост средств на счетах эскроу ведет к снижению доли обязательств перед юридическими лицами в общем объеме фондирования. Оценивая позиции банка по ликвидности, агентство отметило сохранение дисбаланса активов и пассивов по срокам погашения.

Агентство отметило высокую степень поддержки Банка ДОМ.РФ со стороны группы «ДОМ.РФ», что обусловлено значительной важностью кредитного учреждения в реализации стратегии развития группы.

«Собственные финансовые ресурсы группы в настоящий момент практически полностью размещены в банке, а докапитализация банка, как правило, является частью докапитализации группы государством. При этом значимость банка непосредственно для государства может быть оценена как ограниченная», — полагают в АКРА.

В агентстве подчеркнули, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.