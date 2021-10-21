Президент СберБанка Герман Греф обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину с просьбой разместить наклейку на ракете-носителе «Союз-2.1а» в честь 180-летия банка, рассказал заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Сергей Волков.

Запуск ракеты намечен на 28 октября 2021 года с космодрома Байконур. На этом «Союзе» уже есть наклейка — ракета украшена хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Волков рассказал, что пока такие решения принимаются «впопыхах». В качестве примера он привел оформление ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», который доставил на Международную космическую станцию актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова для съемок фильма «Вызов».

«Мы тоже там старались максимально — задание нам дали за две-три недели до пуска, поэтому там все на коленках и клеили. Сейчас к нам Греф обратился. На Рогозина вышел: наклей нам «180 лет СберБанку», — рассказал Волков. По его словам, сейчас «Роскосмос» и РКЦ «Прогресс» прорабатывают идею поставить размещение такой рекламы на поток.

Гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов подтвердил, что СберБанк обращался с инициативой о размещении рекламы. Однако контракта пока нет, добавил он. Баранов также отказался раскрывать стоимость такой рекламы, сославшись на коммерческую тайну.

При этом руководитель пояснил, что покрасить ракету можно в любой цвет и в плане денег предприятию «это не стоит ничего». Проблема только одна — ракета красится, когда она изготавливается.

«Ракета создается 24 месяца, за год до сдачи мы должны понимать, в какой цвет она будет покрашена. Наклейку клеить технически и по времени проще. Но масштаб будет другой, нельзя обклеить наклейками всю ракету», — пояснил Баранов.

По его словам, обычно наклейку помещают на определенный сегмент — например, на головной обтекатель. «Клеить ее на топливные баки смысла нет — при заправке они покрываются инеем, и картинку не видно», — заключил он.