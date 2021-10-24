Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Почта Банк начал выпуск новой карты Mir Supreme для премиальных клиентов. По ней предусмотрен кэшбэк: 10% — за траты в супермаркетах, ресторанах и такси; до 30% — по программе лояльности платежной системы «Мир»; 1% — за все покупки (максимум 15 тыс. рублей) — начисление баллов по программе «Мультибонус». Другие преимущества карты: повышенный лимит на снятие наличных — 500 тыс. рублей в месяц; снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии в сумме до 100 тыс. рублей в месяц; консультации по медицинским, юридическим и социальным вопросам «Линия заботы». Заказать карту можно в мобильном приложении или в отделениях Почта Банка, а забрать — в том числе в ближайшем почтовом отделении, куда карта будет доставлена бесплатно.

Интерпрогрессбанк приступил к эмиссии цифровых карт Best Card международной платежной системы Visa. Карта выпускается моментально в интернет-банке и мобильном приложении «ИПБ-Онлайн» и предоставляет все привилегии программы лояльности и сервисов банка. Преимущества карты: моментальный и бесплатный выпуск; до 10% кэшбэк за покупки; 5% на остаток; снятие наличных в банкоматах без комиссии и переводы СБП по номеру телефона без комиссии. При выпуске карты необходимо установить ПИН-код и подключиться к сервисам Apple Pay или Google Pay для оплаты смартфоном или часами. Карту можно пополнить по номеру телефона/счета, в мобильном приложении или переводом из стороннего банка по СБП.

Хоум Кредит Банк предлагает специальные условия по кредитной карте «120 дней без %». Снимать наличные без комиссии можно: в первые два месяца с момента оформления карты в соответствии с тарифами банка, если она оформлена с 18 октября; до 31 декабря 2021 года в соответствии с условиями акции «Снимай наличные бесплатно», если карта оформлена до 18 октября. Льготный период составляет до четырех месяцев, для бесплатного обслуживания нужно тратить по карте от 7 тыс. рублей в месяц, кредитный лимит — от 10 тыс. до 700 тыс. рублей, есть кэшбэк за покупки у партнеров программы «Польза».





СКБ-Банк предлагает держателям карт «Мир» до 30 ноября 2021 года возможность получать кэшбэк 10%, оплачивая топливо и товары в дорогу в сети АЗС «Газпромнефть». Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» СКБ-Банка на сайте программы лояльности или в приложении «Привет, Мир!», оплатить топливо и другие товары в сети АЗС «Газпромнефть» на сумму от 1 тыс. рублей картой «Мир», в том числе с помощью смартфона (Apple Pay). Максимальная сумма кэшбэка за весь период акции — 500 рублей. Оформить карту «Мир» можно в любом офисе банка или на сайте СКБ-Банка.



ВТБ обеспечит доставку дебетовых карт для клиентов старшего поколения с одновременным переводом пенсии в банк. Пенсионеры, у которых пока нет карты «Мир» от ВТБ, могут заказать ее с доставкой на сайте банка или вместе с зарплатной картой, одновременно предлагается на нее перевести зачисление пенсии. Курьер доставит карту по удобному адресу, сверит указанные в заявке сведения с документами и сформирует заявление в Пенсионный фонд о переводе пенсии в ВТБ. После обработки заявки ПФР направит клиенту сообщение с просьбой подтвердить по СМС перевод средств на новую карту, затем ведомство рассмотрит заявку и дистанционно оформит выплаты.



