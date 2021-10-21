Российские крупные и средние предприятия во II квартале 2021 года покинули 2,66 млн работников, что превышает квартальные показатели коронакризисного 2020 года. За этот же период предприятия приняли на работу 2,35 млн человек, что стало сезонным рекордом за последние восемь лет. Такие результаты получены в ходе исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно данным исследования, по итогам II квартала 2021 года количество выбывших сотрудников превысило число принятых на работу на 312 тыс. человек. Наиболее заметный дисбаланс зафиксирован в Ивановской области — там увольнений на 44,4% больше, чем трудоустройств. Также неблагополучная пропорция сложилась в Ульяновской области (на 43,8%), Чувашии (на 38,9%), Новгородской области (на 37,2%), Кировской области (на 35,5%), Псковской области (на 35,4%).

В двух регионах — Москве и Чечне — показатели увольнения и найма сравнялись, а в девяти субъектах принятых на работу оказалось больше. В Камчатском крае получивших работу было на 74,3% больше, в Магаданской области — на 54%, Чукотском автономном округе — на 48,4%, Ингушетии — на 16%.

В целом по стране во II квартале 2021 года сотрудников крупных и средних предприятий, покинувших свои рабочие места, было на 13,3%, или на 311,7 тыс. человек больше, чем нанятых.

Среди причин увольнений лидировал уход по собственному желанию — на этом основании во II квартале 2021 года с работодателем попрощались 77,2% всех выбывших работников, или 2,06 млн человек.

По «другим причинам» (сюда относятся увольнения «по статье», увольнения в связи с истечением срока трудового договора, в связи с поступлением на военную службу, выбытия по причине смерти и т. д.) прекратили трудовые отношения 14,6%, или 388,3 тыс. человек.

Далее следуют увольнения по соглашению сторон — 6,7% среди всех уволившихся, или 177,4 тыс. человек. В связи с сокращением штата лишились работы 1,6%, или 42,8 тыс. человек.

В большинстве макроотраслей во II квартале 2021 года увольнения превышали наем. Наибольший дисбаланс был зафиксирован в сфере образования — там выбыло на 123 тыс. человек больше, чем было принято на работу. Далее следуют отрасль электро- и газоснабжения (перевес увольнений на 56,3 тыс.), обрабатывающие производства (на 50,5 тыс.), госуправление (на 30,8 тыс.), здравоохранение и соцуслуги (на 24 тыс.), оптовая и розничная торговля (на 24 тыс.), финансы и страхование (на 9,4 тыс.), культура, спорт, развлечения (на 9,2 тыс.), административная деятельность (на 6,1 тыс.), а также транспортировка и хранение (на 5,8 тыс.).

Чаще нанимали сотрудников, чем прощались с ними, в четырех отраслях — сельском хозяйстве (трудоустройств на 20,7 тыс. больше, чем увольнений), гостиничной сфере и общепите (на 10,3 тыс.), добыче полезных ископаемых (на 8,7 тыс.) и в строительстве (на 2 тыс.).