Нынешнюю ситуацию с инфляцией характеризует высокий уровень неопределенности, нельзя исключать вероятность появления очередных «черных лебедей» на потребительском рынке, заявила «Известиям» замминистра экономического развития Полина Крючкова. В пресс-службе ведомства уточнили: на рост цен до конца года будут влиять предложение сельхозпродукции, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек и ситуация на энергорынке в Европе.

По последним данным Росстата, годовые темпы роста цен ускорились до 7,78%, что стало рекордом с 2016 года. Такая ситуация подталкивает ЦБ к резкому увеличению ключевой ставки до 7,25%, заявили эксперты. Ранее, в начале октября Минэкономразвития изменило свой прогноз по уровню инфляции на 2021 год под влиянием событий на рынках продовольствия и товаров повседневного спроса.

«Мы скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 процентного пункта вверх — до 7,4%. Около 90% (или 1,4 процентного пункта) отклонения объясняется продовольственными ценами, а еще 0,2 процентного пункта — подорожанием непродовольственных товаров», — сообщал глава ведомства Максим Решетников, добавив, что темпы роста цен вернутся к целевому уровню в 4% в конце 2022 года.

Правительство в пилотном режиме запустило систему борьбы с инфляцией Правительство в пилотном режиме запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары, пишут «Ведомости» , уточняя, что отраслевые ведомства — Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго — построили эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости определенных продуктовых групп на внутреннем рынке от глобальной инфляции.

При этом пока однозначно говорить о том, что пик инфляции позади, нельзя, заверила Крючкова. По ее словам, сегодняшнее положение характеризуется высокой неопределенностью, а подорожание продовольствия в сентябре и вовсе уникально — предсказать динамику, которая происходит раз в 20 лет, довольно сложно.

«Не берусь сказать на 100%, пройден пик инфляции или нет. С одной стороны, ушло влияние разовых факторов, замедляется монетарная инфляция, а кроме того, есть эффект базы прошлого года — как раз по осени темпы роста цен начали ускоряться, что должно сжимать дельту год к году», — пояснила она, уточнив, что под влиянием этих трендов ожидания ведомства по инфляции могут быть снова скорректированы.

«Теоретически прогноз скорее будет пересмотрен в меньшую сторону, но, с другой стороны, вероятность каких-то «черных лебедей», — отметила замминистра.