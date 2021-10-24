✅ ЦБ повысил ключевую ставку шестой раз подряд, на этот раз на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября. Любопытно, что все опрошенные Банки.ру аналитики ждали нового повышения ключевой ставки, но такого широкого шага не рассматривал ни один из них. С учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, пояснил регулятор, допустив возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам продолжила рост после небольшой паузы в сентябре. За вторую декаду октября показатель составил почти 6,53% после примерно 6,43% за первую декаду месяца.

✅ Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь. По сравнению с ориентирами октября базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро изменились только для одного срока.

✅ В Москве вводят более длительный нерабочий период, частичный локдаун и дополнительные ограничения. Так, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в городе устанавливаются нерабочие дни. С 28 октября приостанавливается деятельность предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости. Минпромторг объяснил, кто продолжит работу в нерабочие дни.

✅ Банки.ру нашел самые выгодные ставки банков по льготной и семейной ипотеке. Лучшие предложения по семейной ипотеке — у Россельхозбанка, Московского Кредитного Банка, «России» и ВТБ, по доступной для всех программе льготной ипотеки — у ВТБ, Промсвязьбанка, Московского Индустриального Банка, «Открытия» и РСХБ. Две указанные программы — ипотека с господдержкой (предоставляется всем желающим) и семейная ипотека (выдается заемщикам, у которых с 1 января 2018 года появился ребенок) — обеспечивают сейчас более 80% всех выдач на первичном рынке.

✅ Банки просят отложить на год обязательную выдачу кредитов по биометрии. Ассоциация банков «Россия» попросила ЦБ перенести срок вступления требований так называемого антиотмывочного закона о запуске с 1 января 2022 года возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы на 1 января 2023 года. Не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к сроку требование законодательства в полном объеме.

✅ Опубликован очередной выпуск еженедельного инвестдайджеста Банки.ру. В фокусе внимания вопрос о том, как энергокризис изменит оценки российского рынка.

✅ Банки.ру запустил первый в России подкаст об инвестиционных провалах. В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

✅ ФНС заинтересовалась возможностью учета чаевых у самозанятых. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала работающим на себя. Чаевые — это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания, говорится в опросе ФНС.

✅ Банк впервые за шесть лет выиграл суд об отзыве лицензии Центробанком. Региональный банк Южной многоотраслевой корпорации из третьей сотни, который лишился лицензии ЦБ из-за нарушения антиотмывочного законодательства, успешно оспорил в суде первой инстанции решение регулятора. Это довольно редкое событие для российского рынка, в последний раз подобный случай был в 2015 году, говорят юристы. Сейчас банк «Платина» пытается через суд оспорить приказы Центробанка об отзыве у него лицензии.

✅ В МЭР ухудшили прогноз по росту доходов россиян. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году. Кроме того, по мнению ведущих аналитиков из крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств, в 2021 году показатель увеличится примерно на 1,6%.

✅ Fingram: как путешествовать на поезде по России со скидкой. Когда мы планируем путешествие, всегда здорово, если достаются билеты по скидке. О том, кому такие скидки и льготы положены на железнодорожные билеты по России, — в новом выпуске Fingram.