На одном из форумов злоумышленники выставили на продажу за 800 долларов базу в 50 млн строк с данными водителей, которые были зарегистрированы в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год, пишет «Коммерсант» , уточняя, что бонусом к покупке предлагается файл с информацией от 2020 года. В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет.

Отмечается, что базы данных ГИБДД уже не в первый раз выставляют на продажу. В августе 2020 года в Сети появилась база на 1 млн строк с персональными данными столичных водителей. На профильных форумах стоимость таких баз разных лет варьируется от 1 тыс. до 15 тыс. долларов.

По словам источника, знакомого с ситуацией, все данные о зарегистрированных машинах и автовладельцах сегодня хранятся централизованно в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. Однако, уточнил он, раньше у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база, куда отгружались данные. Москва и Московская область, подчеркнул собеседник, до 2020 года могли отгружать данные параллельно в ФИС и в свои системы, затем перестали, и сейчас региональные системы выводятся из эксплуатации. Источник предполагает, что утечка могла произойти на уровне регионов.

СМИ: данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции). Об этом сообщил в понедельник сайт Privacy Affairs, передает ТАСС.

Руководитель отдела аналитики «СерчИнформа» Алексей Парфентьев уверен, что причиной утечки стали действия инсайдера. «Это выглядит более вероятно и потому, что требования регуляторов к таким структурам, как ГИБДД, по части защиты от внешних атак крайне строгие», — пояснил он. Однако руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев не согласен с такой оценкой. Он полагает, что база как раз могла быть получена в результате внешнего воздействия, например путем эксплуатации уязвимости в системном программном обеспечении.

Судя по составу данных, новая база автовладельцев — не выгрузка из системы ГИБДД, а скорее выгрузка из баз страховщиков, полагает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян: «Эти данные могли быть похищены как напрямую у страховых, так и у их подрядчиков, которым базы передаются для «прозвона».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что данные из баз ГИБДД интересны не только страховщикам: «Их могут использовать мошенники и продавцы запчастей для таргетинга рекламы». Но эта утечка явно произошла не из баз ГИБДД, уверен эксперт: «Текущие системы защиты от внешних атак и действий инсайдеров просто не позволят скопом выгружать базы данных».