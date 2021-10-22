Российские фондовые индексы растут в начале торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи показал на самом старте торгов едва заметное снижение (значение составило 4 218,5 пункта против 4 218,63 на закрытии предыдущих торгов). На 10:12 мск он был в плюсе на 0,1% и равнялся 4 222,84 пункта. Индекс РТС был в «зеленой зоне» с самого начала сессии и к указанному времени вырос на 0,31% — до 1 874.

К 10:20 рост индексов ускорился до 0,22% и 0,55% соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Перед началом сессии она не ожидала существенного изменения индексов.

По ее мнению, сегодня «лучше рынка вновь могут чувствовать себя золотодобытчики, так как цены на драгоценный металл пытаются закрепиться выше 1 790 долларов за унцию».



«В целом на фондовых и нефтяных площадках в конце недели после достижения новых максимумов прослеживается некоторая неуверенность, что может сделать их особенно чувствительными к возможным негативным новостям», — рассуждает эксперт.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом торгов спрогнозировал «небольшой отскок российского рынка акций» после падения накануне, несмотря на дешевеющую нефть. Внешний фон он назвал нейтральным: «Американские фьючерсы торгуются в символическом плюсе, подрастают драгоценные и большинство промышленных металлов. Правда, нефть теряет около 0,8%».

«Спекулятивно сегодня интересен «Норникель» из-за роста цен на палладий на 1,3%. Ждем возвращения спроса в акции банков, которые выиграют от повышения ключевой ставки ЦБ», — написал Антонов.



По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, возможное повышение Центробанком ключевой ставки на сегодняшнем заседании и сохранение жесткой риторики негативно отразятся на российских акциях.

