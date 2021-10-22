Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка на уровне «ruBB», сохранив «стабильный» прогноз по рейтингу, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, удовлетворительными позицией по капиталу и качеством активов, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления. С учетом выполняемых банком задач по финансированию социального строительства и стратегических предприятий региона банк пользуется административной поддержкой со стороны правительства Республики Саха (Якутия)», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, Алмазэргиэнбанк — средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц (как субъектов МСП, так и крупных региональных компаний), а также кредитовании физических лиц и выдаче банковских гарантий. Важным направлением деятельности является участие в финансировании значительного числа социальных проектов правительства Якутии через механизм государственно-частного партнерства. Офисная сеть в домашнем регионе состоит из 22 подразделений, также у кредитной организации есть представительство в Москве и по одному операционному офису в Хабаровске и Владивостоке. Основным акционером банка является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (97,36%).

Аналитики отмечают, что ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Местные конкурентные позиции банка усилены за счет его позиционирования как опорной финансовой структуры правительства республики и значительного территориального охвата имеющейся сетью продаж. Бизнес банка имеет высокий уровень географической концентрации на домашнем регионе (на 1 августа 2021 года около 94% кредитного портфеля юрлиц, физлиц, ИП и 98% привлеченных средств приходится на Якутию), что может негативно отразиться на финансовых результатах банка в случае ухудшения конъюнктуры рынка в регионе.

Кроме того, агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности при сохраняющейся значительной концентрации кредитного риска на связанных заемщиках (26% капитала на 1 августа 2021 года). К рискам бизнес-модели агентство относит высокую концентрацию кредитного портфеля банка на отраслях строительства и операций с недвижимостью (38% совокупно на 1 сентября 2021 года), а также необходимость кредитования ряда социальных и инвестиционных проектов регионального правительства, окупаемость и качество обслуживания задолженности которых в значительной мере зависят от бюджетных субсидий.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что банк поддерживает удовлетворительные значения нормативов достаточности капитала (Н1.0 равен 14,3%, Н1.1 составляет 8,6%, Н1.2 равен 13,1% на 1 сентября 2021 года), при этом агентство отмечает чувствительность позиции по капиталу банка к потенциальному обесценению активов (по состоянию на 1 сентября 2021 года полное обесценение свыше 6,1% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств приведет к нарушению норматива базового капитала). Бизнес банка характеризуется нестабильными показателями рентабельности (ROE по РСБУ за 2020 год составила 4,4%, за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года — 8,2%) при приемлемом уровне операционной эффективности (уровень чистой процентной маржи за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года составил 6,7% против 6,4% за аналогичный период годом ранее, значение показателя CIR — 77,4%).