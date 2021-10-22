В Тольяттихимбанке сменился председатель правления. Этот пост занял Константин Зырянов, сообщается на сайте кредитной организации.

Как уточняется, 19 октября внеочередное общее собрание акционеров Тольяттихимбанка приняло решение о прекращении полномочий Андрея Дроботова в качестве предправления. Зырянов, чью кандидатуру согласовал департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ, вступил в должность 20 октября.

По информации на сайте банка, Зырянов также является членом его наблюдательного совета (датой избрания указано 15 сентября этого года).

Согласно справке финучреждения, Зырянов окончил МГИМО в 1993 году по специальности «международные экономические отношения». В разные годы занимал должность вице-президента банка «Авангард», и. о. председателя правления Русского Международного Банка, был генеральным директором футбольного клуба «Монако», работал в IT-компании «Диасофт». Является исполнительным директором ассоциации специалистов финансовых рынков ACI Russia.



Напомним, предыдущий предправления Андрей Дроботов занял этот пост в октябре 2019 года. Это произошло через несколько месяцев после задержания и ареста Александра Попова, который руководил Тольяттихимбанком с 2002 года. СМИ писали, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота». В июне этого года суд вынес приговор Попову: он получил 7,5 года колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.