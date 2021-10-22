Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Левобережный» на уровне «ruА-», сохранив «стабильный» прогноз по рейтингу, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при высокой рентабельности, адекватным качеством активов, приемлемой оценкой уровней ликвидности и корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, банк «Левобережный» зарегистрирован в Новосибирске и специализируется на комплексном обслуживании юрлиц и физлиц, а также на операциях на финансовом рынке. Региональная структура представлена 49 дополнительными офисами и 12 операционными офисами в Новосибирске и Новосибирской области, а также в девяти городах Северного Федерального округа.

Аналитики отмечают, что невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. При этом банк занимает лидирующую позицию среди кредитных организаций, зарегистрированных в Новосибирской области, обеспечивая узнаваемость бренда и лояльность клиентов. В то же время концентрация бизнеса на домашнем регионе (56% ссудной задолженности) оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных федеральных игроков. Также за последние 12 месяцев отмечается значительный рост гарантийного бизнеса (+33%) и кредитного портфеля юридических лиц (+34%), что может нести в себе повышенные риски их возможного обесценения. Агентство положительно оценивает универсальную модель кредитной организации, которая обуславливает высокую диверсификацию бизнеса по направлениям.

Кроме того, агентство отмечает адекватную позицию по капиталу при высокой рентабельности. Деятельность банка характеризуется стабильно положительным финансовым результатом, что с учетом выплаты дивидендов в июне 2021 года в размере 359 млн рублей обеспечило рост капитала за последние 12 месяцев на 14%. Органический рост собственных средств позволяет банку поступательно наращивать величину активов под риском, поддерживая адекватную достаточность капитала (Н1.0 на 1 сентября 2021 года — 13,7%, Н1.1 и Н1.2 — 11,7%). Буфер абсорбции убытков позволяет кредитной организации выдержать обесценение 10% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения обязательных капитальных нормативов.

Опережающий рост процентных и комиссионных доходов относительно операционных расходов положительно сказывается на эффективности бизнеса: RoE с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года выросла до 19,6% против 16,1% годом ранее, CIR сократился с 48% до 41% при поддержании NIM на комфортном уровне (5,6%). Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска является невысокой: отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 14,6%.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Уровень компетенции и деловой репутации руководства агентство оценивает как адекватный, квалификация и численность сотрудников риск-менеджмента, служб внутреннего контроля и финансового мониторинга соответствуют профилю рисков банка.