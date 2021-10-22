Московская биржа 1 ноября 2021 года планирует допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Peloton, Yum! Brands, Estee Lauder, Autodesk, сообщила пресс-служба торговой площадки.
В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Мосбирже, достигнет 441.
«В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов», — сказано в сообщении.
На бирже напомнили, что торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Мобиржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала: по американским бумагам — в долларах США.
Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и валюте первоначального листинга, прежде всего долларах США.
Национальный клиринговый центр с 27 сентября 2021 года начал принимать ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках Мосбиржи. Список бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, включает 18 акций иностранных компаний, в дальнейшем он будет расширяться.
Московская биржа намерена добиться увеличения годового оборота торгов иностранными ценными бумагами на своей площадке более чем в 16 раз, с текущих 1,2 трлн до 20 трлн рублей в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на презентацию Мосбиржи для участников рынка, ее подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.