Калининский районный суд Уфы вынес приговор бывшей сотруднице банка, похитившей 70 млн рублей из кредитной организации, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сегодня судом Калининского района г. Уфы вынесен приговор 41-летней жительнице Уфы. Бывшая работница одного из банковских учреждений обвинялась в хищении вверенных ей денежных средств в особо крупном размере», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в полицию обратился представитель финучреждения, который заявил, что в ходе ревизии была обнаружена недостача 6,5 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По версии следствия, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила деньги из организации, а накануне ревизии похитила 1 млн рублей.

«Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

«В настоящее время в производстве сотрудников Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан находится уголовное дело в отношении ее сообщницы — бывшей управляющей отделения банка, которая обвиняется в совершении хищения, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.