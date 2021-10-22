«БКС Мир инвестиций» запустил первый в России фонд, который позволяет инвестировать в компании, развивающие технологию децентрализованного хранения и обработки данных — блокчейн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Технология блокчейн применяется во многих отраслях экономики, прежде всего это финансы (цифровые валюты) и банковский сектор, а также медицина, логистика, производство», — сказали в компании.

Потенциал развития этой технологии связан с его активным внедрением в мировую экономику, при этом самостоятельные инвестиции в этот сектор довольно сложные, затратные и рискованные: чтобы оценить перспективы той или иной компании, необходимы значительные аналитические ресурсы, пояснил генеральный директор УК «БКС» Владимир Соловьев. Кроме того, для формирования диверсифицированного портфеля потребуется крупная сумма средств, добавил он.

ПИФ «БКС Цифровая галактика» прошел листинг на Московской бирже и не требует получения квалификации для инвесторов. Минимальный порог входа в этот ПИФ составляет 15 долларов.

В активах ПИФа — акции ведущих мировых компаний, которые внедряют блокчейн и другие передовые цифровые решения, а также активно участвуют в развитии индустрии. В портфель включены около 15 компаний, среди которых PayPal, Square, NXP Semiconductors и Broadcom. При этом производится постоянная ребалансировка портфеля для достижения оптимального баланса активов фонда.