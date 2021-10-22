Свыше 50% российских работодателей пользуются услугами самозанятых граждан. Об этом говорится в совместном исследовании Центра исследований проблем реальной экономики и Mail.ru Group, которое было проведено в октябре среди 1,5 тыс. работодателей страны.

«Согласно данным опроса, более половины (50,5%) опрошенных работодателей России уже используют в той или иной форме услуги самозанятых, на регулярной или разовой основе. Три четверти (77%) или уже используют, или планируют это в ближайшее время», — отметил замдиректора ЦИПРЭ Владимир Дробышевский.

Из опрошенных 59% работодателей отмечают, что их отношение к сотрудничеству с самозанятыми на основании опыта взаимодействия изменилось в лучшую сторону, при этом 15% пока «еще присматриваются». Кроме того, на основании личного опыта отказались от партнерства с самозанятыми около 11% работодателей.

Также 59% работодателей считают, что требование запрета на партнерство в роли самозанятого с бывшим работником (действует в течение двух лет после увольнения) «ущемляет как права самого бывшего работника, так и права работодателя». Как пояснил Дробышевский, в ответах отмечается, что «в большинстве таких случаев человек и предприятие отказываются от жесткого трудового договора по личным причинам работника — невозможность работать по графику или полный рабочий день, при этом и предприятие, и сотрудник хотели бы продолжать совместный труд».

«Сегодня излишнее регламентирование им это запрещает — и работодателю, и бывшему работнику, который принял решение стать самозанятым», — пояснил он.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. По последним данным, в режиме самозанятых в стране трудятся около 3,2 млн человек.