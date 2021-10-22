Менеджеры по продажам в финансовой отрасли были в январе — сентябре 2021 года на 66% более востребованы, чем в аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании кадровой компании UTeam.

Финансисты оказались на втором месте по динамике спроса, а сильнее всего вырос спрос на sales-менеджеров в компаниях из IT-отрасли — на 84% к прошлому году. В UTeam это связывают с развитием удаленной занятости и ростом популярности различных онлайн-сервисов. На третьем месте оказались гостиницы и рестораны — спрос увеличился на 59%. Кроме того, менеджеров по продажам стали чаще искать в секторе электроники и приборостроения (вакансий стало на 50% больше) и в сфере услуг для бизнеса (на 47%).

В общей сложности в январе — сентябре вакансии для менеджеров по продажам встречались в полтора раза чаще, чем год назад: количество предложений о работе для этих специалистов выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уточняется, компания проанализировала 15 тыс. вакансий, открытых на российских сайтах по поиску работы в 2020—2021 годах.

IT-отрасль оказалась лидером и по количеству вакансий для специалистов в сфере продаж: этим компаниям принадлежит 12% рынка предложений для sales-менеджеров. На финансовые услуги приходится 8% предлагаемых вакансий менеджеров по продажам, на услуги для бизнеса и строительную отрасль — по 7%.

«Вместе с увеличением спроса выросла и предлагаемая sales-менеджерам заработная плата — в среднем на 15—20%. Так, если еще год назад в Москве рядовому «продажнику» предлагали 68—70 тысяч рублей, то сегодня — уже 82—84 тысячи. Если же речь идет о соискателях с узкой специализацией (а именно за ними сейчас охотятся топовые работодатели), то предлагаемые зарплаты выросли со 120 тысяч рублей до 143 тысяч», — рассказала руководитель отдела по подбору персонала UTeam Ирина Антоненко.

При этом, как показал опрос работодателей, компании в требованиях к кандидатам делают все больший упор на soft skills, «мягкие навыки». На первое место они ставят такие качества, как азартность и любопытство, интерес к жизни (этот вариант выбрали 96% опрошенных). Не менее важно стремление зарабатывать (95%), а также аналитические способности (88%).

«Практика UTeam показывает, что на позиции sales-менеджеров наиболее успешными, действительно, становятся люди, которые сочетают в себе эти три качества», — комментирует Антоненко.



Кроме того, в топ-пятерку ключевых навыков вошли коммуникабельность, активная социальная позиция (это важно для 80% работодателей), высокий уровень самоорганизации, а также умение планировать (73%).