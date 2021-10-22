В Москве вводится бесплатный проезд на общественном транспорте для обоих многодетных родителей. Соответствующий закон, который подписал мэр Москвы Сергей Собянин, вступает в силу с 1 января 2022 года.

Льгота распространяется на обоих родителей и их детей до 18 лет независимо от факта обучения в образовательном учреждении. Ранее таким правом мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет действовала только при условии их обучения.

Ранее «Единая Россия» предложила распространить меры социальной поддержки на обоих родителей в семье. На встрече с многодетными в Новгородской области детский омбудсмен (сейчас — вице-спикер Госдумы) Анна Кузнецова отмечала, что речь идет, в частности, о бесплатном проезде в общественном транспорте.

Фракция «Единой России» в Мосгордуме и депутатское объединение «Моя Москва» внесли соответствующий законопроект 12 октября. Накануне законопроект поддержали депутаты Мосгордумы.