Российские банки выдали в III квартале 2021 года 435 тыс. ипотечных кредитов — это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (501 тыс.). Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков.

В частности, в сентябре банки предоставили 149 тыс. ипотечных кредитов — на 4% больше, чем в августе (144 тыс. кредитов), но на 23% меньше, чем в сентябре 2020 года (193 тыс.).



Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в сентябре ипотечных кредитов, наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем 2020 года произошло в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%), Московской области и Краснодарском крае (на 33%), Ленинградской области (на 32%).

«Снижение выдачи ипотеки в сентябре в годовом выражении обусловлено несколькими факторами: в сентябре прошлого года среди заемщиков возник ажиотаж из-за ложного ожидания завершения программы льготной ипотеки. Сейчас эта программа еще действует, но из-за ограничения максимального размера кредита небольшой суммой в 3 млн рублей она почти недоступна для Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки по ипотеке выросли и продолжают расти почти ежемесячно, что также отталкивает часть потенциальных заемщиков», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

