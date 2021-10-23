СКБ-Банк повысил процентные ставки по вкладам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Процентная ставка по вкладу «Обыкновенное чудо!!» теперь составит до 7,7%, при открытии вклада в системе ДБО «СКБ-online». Сумма вклада от 10 тыс. рублей до 100 млн и сроком до 1 080 дней.

Как уточнили в финансовом учреждении, проценты выплачиваются один раз в месяц, а часть капитализированных средств клиенты СКБ-Банка могут снимать в любое время.

«Доходность по вкладу «Исполнение желаний+» тоже увеличилась и составит до 7,1% годовых, а с промокодом, полученным на сайте СКБ-Банка, — до 7,45%, сумма вклада — от 10 тыс. рублей до 100 млн рублей, срок — 270 или 367 дней», — говорится в релизе.