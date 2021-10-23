Банк «Национальный Стандарт» ввел новые вклады «Новый стандарт» и «Новый стандарт Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Согласно условиям данные вклады можно разместить на срок 31, 91, 181, 271 и 360 дней на сумму от 30 тыс. рублей, пополнение и частичное изъятие денежных средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в день возврата вклада путем их зачисления на текущий счет.

Доходность по вкладу «Новый стандарт» (открывается на сроки от 31 до 360 дней) составляет от 4,55% до 7,1% годовых в следующих диапазонах:

от 30 тыс. до 300 тыс. рублей — на 31 день — 4,55%, на 91 день — 5,25%, на 181 — 5,65%, на 271 — 5,95%, на 360 дней — 6,85%;

от 300 000,01 тыс. до 500 тыс. рублей — на 31 день — 4,65%, на 91 день — 5,35%, на 181 — 5,75%, на 271 — 6,05%, 360 дней — 6,95%;

от 500 000,01 до 999 999,99 рубля — на 31 день — 4,7%, на 91 день — 5,45%, на 181 — 5,85%, на 271 — 6,15%, на 360 дней — 7%;

от 1 млн рублей и выше — на 31 день — 4,9%, на 91 день — 5,65%, на 181 — 6,05%, на 271 — 6,35%, 360 дней — 7,1%.

Ставки по вкладу «Новый стандарт Онлайн» (открывается на сроки от 31 до 360 дней) составляет от 4,65% до 7,2% годовых в следующих диапазонах:



от 30 тыс. до 300 тыс. рублей — на 31 день — 4,65%, на 91 день — 5,35%, на 181 — 5,75%, на 271 — 6,05%, 360 дней — 6,95%;

от 300 000,01 тыс. до 500 тыс. рублей — на 31 день — 4,75%, на 91 день — 5,45%, на 181 — 5,85%, на 271 — 6,15%, 360 дней — 7,05%;

от 500 000,01 до 999 999,99 рубля — на 31 день — 4,8%, на 91 день — 5,55%, на 181 — 5,95%, на 271 — 6,25%, 360 дней — 7,1%;

от 1 млн рублей и выше — на 31 день — 5%, на 91 день — 5,75%, на 181 — 6,15%, на 271 — 6,45%, на 360 дней — 7,2%.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«В случае невостребования вкладчиком суммы вклада в день возврата вклада договор пролонгируется на срок, указанный в договоре. Пролонгация производится на условиях, действующих в банке по данному виду вклада на момент пролонгации. Пролонгация договора прекращается после принятия банком решения о прекращении привлечения денежных средств физических лиц во вклады данного вида», — говорится в релизе.

В случае досрочного изъятия суммы вклада в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет.

Заключение, расторжение договора вклада «Новый стандарт Онлайн» осуществляется исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Интернет-банк».

Действующие ставки утверждены с 18 по 27 октября 2021 года включительно.