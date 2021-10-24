Решение регулятора повысить ключевую ставку приведет к новому раунду повышения доходности на рынке классических сбережений, что сделает их еще более привлекательными для населения, полагает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Он ожидает пропорционального роста средневзвешенных ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам, а также усиления борьбы банков за средства вкладчиков.



«Следует отметить, что на рынке усиливается дефицит ликвидности, связанный с разрывом темпов роста розничного кредитования и розничной пассивной базы. Это приведет к усилению конкуренции банков за средства населения и будет выступать дополнительным фактором увеличения ставок по классическим сберегательным инструментам в национальной валюте», — комментирует эксперт.

Он также допускает, что рост ключевой ставки также окажет влияние на клиентов, которые держат свои сбережения в иностранной валюте, мотивируя их переводить средства с планово закрывающихся валютных депозитов в рублевые инструменты. «На фоне укрепления национальной валюты динамика доходности по ним станет стимулом для ускорения дедолларизации сберегательных портфелей», — прогнозирует Степочкин.

Еще одним фактором, который в ближайшее время окажет существенное влияние на сберегательное поведение россиян, представитель ВТБ называет очередной виток пандемии коронавируса. Введение достаточно жестких ограничительных мер в ряде регионов страны сократит потребление и простимулирует население направить сохраненные от покупок деньги в сберегательные продукты, поясняет он.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Можно ожидать, что часть этих средств осядет на накопительных счетах, так как потребители буду использовать их в качестве «онлайн-кошельков» для повседневных трат, приносящих дополнительный доход. Тем более что банки сохраняют по таким продуктам привлекательные условия. Например, ВТБ предлагает доходность до 8% годовых по накопительному счету «Копилка» в рублях на первые полгода использования — это одно из лучших предложений на рынке. В целом до конца года банки продолжат конкурировать за новые денежные средства клиентов, предлагая по своим продуктам повышенную доходность как плату за увеличение совокупного портфеля клиента», — комментирует эксперт.

По его словам, рост ставок по вкладам и накопительным счетам создаст дополнительное давление на рынок инвестиций физлиц. Впрочем, по прогнозам ВТБ, этот рынок вырастет за год почти на 30%, что существенно превысит рост портфеля классических сбережений.