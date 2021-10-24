Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Иванове, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: г. Иваново, пр-т Ленина, д. 11.



«Модель экспансии Альфа-Банка включает не только курьерскую доставку, но и полноценное «живое» присутствие в городе в формате phygital-офиса. Это сочетание дает банку вдвое большую доходность по сравнению с обслуживанием только через курьеров», — говорится в релизе.



В банке напоминают, что в phygital-офисах нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе. Уже на входе банк мгновенно «узнает» клиента в лицо, а сотрудники получают всю информацию, чтобы ему помочь.

«Нам удалось создать работающий и коммерчески успешный формат phygital-обслуживания. Полностью цифровые банки неизбежно упрутся в отсутствие физической сети. И пока они предлагают клиенту урезанное общение, мы выходим в новые города. К концу 2022 года наша сеть будет охватывать 152 города и 68 субъектов РФ. А к 2024 году все отделения Альфа-Банка будут работать в phygital-формате», — прокомментировал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Режим работы: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00.