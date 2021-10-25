Из-за дефицита кадров компании были вынуждены повысить зарплаты в июле — сентябре 2021 года в среднем на 9,2%, следует из ежеквартального отчета сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс» «Осень перемен: итоги III квартала 2021 года на рынке труда».

По данным сервиса «Работа.ру», в III квартале 2021 года общее число открытых вакансий приросло на 48% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Наем новых работников стал еще более активным практически во всех отраслях.

Наибольший прирост числа новых вакансий наблюдался в сфере торговли (226%), а также финансов и страхования (120%). Высокий спрос на сотрудников с июля по сентябрь 2021 года заметен в маркетинге (74%), среди предложений для студентов (64%), в IT-отрасли (63%), а также в сфере услуг (49%).

В то же время активность российских соискателей на рынке труда растет намного медленнее спроса на сотрудников. В июле — сентябре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го общее число резюме приросло всего на 3%.

Среди соискателей заметно увеличилась активность в IT-отрасли (72%). «Эталонные условия труда и высокие зарплаты привлекают все больше россиян в эту сферу», — отметили авторы исследования.

Значительный прирост резюме зафиксирован и в сферах финансов (26%), торговли (25%), а также в отрасли культуры и образования (22%). Число новых резюме в сфере работы без специальной подготовки увеличилось на 22%, в маркетинге и рекламе — на 21%.

С июля по сентябрь 2021 года также более активно искали работу студенты (прирост резюме на 20%). Чуть меньше кандидаты интересовались работой в сфере офисных служб и бизнес-услуг (18%).

Рынок труда в России в последние месяцы заметно «разогрелся», указано в результатах исследования. По итогам III квартала 2021 года медианные заработные платы увеличились на 9,2%, а общий фонд оплаты труда — на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В 2017—2019 годах ФОТ рос в среднем на 9,2% год к году, но наблюдаемое сейчас превышение объясняется восстановлением занятости, то есть численности работающих. Кроме того, сохраняется эффект низкой базы. К осени 2020 года бизнес исчерпал резервы и сокращал бонусы, отпускные и прочие дополнительные выплаты.

«А вот зарплаты с июня растут даже чуть быстрее нормы главным образом из-за обострившейся конкуренции. Быстрее всего увеличиваются доходы сотрудников IT-сферы и финансовых компаний. В этих сегментах медианные выплаты сейчас на 13—13,5% выше прошлогодних уровней. Отчасти такая ситуация связана с тем, что данные отрасли теперь конкурируют между собой за квалифицированных сотрудников», — заключили авторы исследования.

В лидерах также сегмент HoReCa (гостиницы, общепит) и торговля. Это, конечно же, является следствием непростой ситуации в данных секторах во время первой — второй волн пандемии. Замыкает пятерку строительная отрасль, которая органически показывает значительные результаты. В этом сегменте наблюдается дефицит предложения труда, что вынуждает работодателей платить больше.

При этом более сдержанную динамику средних заработных плат показали «Образование» и «Здравоохранение», что опять же связано исключительно с эффектом базы (минус 0,9% и плюс 6,4% к Q3 2020-го). В этой части экономики доходы существенно возросли в период пандемии, поэтому сейчас сравнение с 2020 годом выглядит не так выигрышно. Тем не менее и здесь уровни заработных плат остаются близки к исторически максимальным значениям.

«Мы видим, что в этом году бизнес ускорил темпы восстановления. В прошлом году этот процесс начался именно в третьем квартале, а сейчас мы можем заметить, что практически все отрасли полностью адаптировались к новым реалиям, — рассказывает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. — Статистика заболеваемости новыми штаммами вируса не дает нам вернуться к привычным форматам работы и подбора персонала, но позволяет развиваться новым трендам. Рынок труда становится соискательским, а темпы прироста вакансий в некоторых отраслях и конкретных профессиях намного превосходят темпы прироста резюме. Конкуренция за кадры возрастает, и это дает толчок к развитию HR-сферы. Данные показывают, что за этот год компании существенно улучшили условия труда и повысили зарплатные предложения, а также начали развивать собственный бренд работодателя. При этом говорить о полном замещении труда мигрантов в России такими методами пока рано».



