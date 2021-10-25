Промсвязьбанк повышает доходность по всей линейке депозитов для физических лиц, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Диапазон увеличения ставок по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности» составил 0,4—0,45 процентного пункта.

Максимальная ставка 8% годовых действует по вкладу «Весомый процент».

По депозиту «Сильная ставка», который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 7,5% годовых.

По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составит 7,5% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном банке или интернет-банке ПСБ.

По депозиту «Мой доход» предусмотрена ставка до 7,1% годовых, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 6% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 5,75% годовых.

