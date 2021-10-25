Россельхозбанк предлагает улучшенные условия по вкладам, данное предложение будет действовать до конца года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В частности, 25 октября стартовала акция «Весомый процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств по ставке до 8% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на четыре года.

Специальное предложение будет доступно до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 180 дней, одного года, двух или четырех лет, выплата процентов будет осуществляться в конце срока.

Ставка по депозиту достигает 8% годовых в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальный размер депозита — 3 тыс. рублей при открытии вклада дистанционно и 10 тыс. рублей при обращении в офис банка.

Также банк запускает акцию по накопительным счетам «Моя выгода». Максимальная ставка по счету составит 8% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений.

Максимальная ставка 8% действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется в конце каждого месяца, что увеличивает общую доходность счета. При этом минимальный остаток на накопительном счете не установлен.

Период проведения акции «Моя выгода» — с 25 октября по 31 декабря 2021 года включительно.