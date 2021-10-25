Хоум Кредит Банк ввел специальные условия по кредитным картам «120 дней без %», выпущенным с 25 октября 2021 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Так, по данным кредитным картам не будет взиматься комиссия за обслуживание в течение всего срока действия договора. Кроме того, Хоум Кредит Банк предложил возможность снимать с нее наличные в любых банкоматах без комиссии.

В банке отмечают, что карта «120 дней без %» имеет «длинный» льготный период — до четырех месяцев, кредитный лимит — от 10 тыс. до 700 тыс. рублей и кэшбэк за покупки у партнеров программы «Польза».