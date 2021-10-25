Динамика и структура расходов россиян на прошедшей неделе практически никак не отреагировали на объявление о введении новых коронавирусных ограничений. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

В целом прирост расходов на товары и услуги в России за период 18–24 октября 2021 года составил плюс 13,2% в годовом выражении. Как отмечают аналитики СберИндекса , дополнительные траты зафиксированы по отдельным направлениям.

В частности, по сравнению с предшествующей неделей (11–17 октября) на 10,5% выросли расходы в салонах красоты, на 5% — в сегменте «Кафе, бары, рестораны». Эксперты считают, что данные колебания хоть и являются значимыми, но не подходят под определение ажиотажного спроса.

«Часть россиян, очевидно, решила использовать локдаун как дополнительный отпуск. В связи с этим произошла некоторая активизация расходов на транспорт — как локальный, так и международный. Кроме того, виден дополнительный спрос на отели. Расходы на гостиницы внутри России по итогам недели увеличились на 6% по сравнению с предшествующей неделей, на зарубежные объекты — на 24%, но в последней цифре все еще проявляется эффект низкой базы. В целом перечисленные колебания свидетельствуют об изменении поведения лишь отдельных групп потребителей», — убеждены аналитики.

По их мнению, общая цифра по спросу (плюс 13,2% год к году после плюс 13,7% год к году неделей ранее) говорит об отсутствии масштабных сдвигов.

Особо эксперты отметили то, что в категории «Продовольствие», где наблюдался шквал покупок накануне первого локдауна, расходы даже снизились относительно предшествующей недели.

Темпы роста трат на бытовую технику и электронику вторую неделю подряд остаются однозначными относительно 2020 года (плюс 7,9% год к году).

«Индекс потребительской активности несколько снизился относительно предшествующей недели, что хорошо согласуется с общей динамикой спроса», — заключили аналитики.