Во время нерабочих дней клиенты ВТБ смогут провести регистрацию ипотеки и прав собственности на недвижимость в Росреестре в режиме онлайн. Посещение МФЦ или отделений Росреестра не потребуется, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Технология онлайн-передачи данных реализована на платформе экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Электронная регистрация позволяет клиенту осуществлять все необходимые регистрационные действия без посещения МФЦ или офисов Росреестра. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо обратиться к менеджеру банка, сопровождающему ипотечную сделку. Услуга предоставляется на платной основе, ее стоимость зависит от региона проведения сделки», — говорится в релизе.

После подписания документации по сделке банк автоматически передаст ее в Росреестр, поэтому заемщику не потребуется лично посещать МФЦ. Процесс оформления заявки займет не более 10 секунд. В банке подчеркивают, что сервис электронной регистрации обеспечивает сохранность персональных данных клиентов, так как при передаче информации в Росреестр используется защищенный канал. Технические ошибки при пересылке данных исключены.

Уточняется. что в период утвержденных президентом нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ВТБ продолжит обслуживание розничных клиентов в офисах региональной сети. С 30 октября по 3 ноября отделения будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября — по индивидуальным графикам.