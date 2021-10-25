Банк «Зенит» запускает обучающий курс «Семья FinZ», направленный на повышение финансовой грамотности многодетных семей, сообщает пресс-служба кредитной организации. На курсе участники узнают о планировании семейного бюджета и контроле расходов, научатся безопасно пользоваться банковскими продуктами и избегать мошенничества, познакомятся с финансовыми инструментами для накопления и инвестирования.



Курс проходит в онлайн-формате и включает четыре блока длительностью 20 минут. Обучение организовано в три потока и продлится до 12 декабря. Участники курса, успешно прошедшие итоговое тестирование, смогут принять участие в розыгрыше подарков от банка «Зенит».

Проект реализуется при поддержке РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».



«В рамках сотрудничества с объединением мы провели опрос среди многодетных семей столицы. Участники исследования отметили, что одной из главных сложностей в коммуникации с банками является низкий уровень осведомленности о финансовых решениях. Курс «Семья FinZ» поможет семьям с детьми в коммуникации с кредитными организациями, и они смогут решать финансовые вопросы легко и со знанием дела. Данный курс — первый шаг на пути к повышению доступности кредитных средств для многодетных семей. В настоящее время банк изучает возможность создания для членов объединения эксклюзивных депозитных и кредитных продуктов», — отметил председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко.

Подать заявку на участие можно на сайте .

