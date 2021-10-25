АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне «AA+(RU)», изменив прогноз на «позитивный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» обусловлен сильным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-Банка на российском финансовом рынке», — сказано в сообщении.

Изменение прогноза на «позитивный» отражает мнение агентства о том, что тенденция к улучшению качества кредитного портфеля может привести к повышению оценки риск-профиля банка на горизонте 12 месяцев.

По данным аналитиков, банк характеризуется сильной франшизой в сегментах кредитования и трансакционного обслуживания компаний и населения, а также умеренной диверсификацией операционного дохода. Позитивное влияние на оценку оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития.

Сильная оценка достаточности капитала отражает наличие значительного буфера абсорбции непредвиденных убытков, говорится в релизе. Величина показателя достаточности капитала Tier-1 составляла 16,4% на 31 декабря 2020 года (согласно отчетности по МСФО) и 17% на 30 июня 2021-го (по данным банка). Значения регуляторных нормативов достаточности также находятся на адекватном уровне — Н1.2 = 11,95% на 1 сентября 2021 года, Н20.2 = 11,75% на 1 июля 2021-го. Кроме того, замечают аналитики, банк сохраняет сильные возможности по внутренней генерации капитала. Высокие показатели достаточности капитала и возможность его стабильной генерации обусловливают способность банка выдерживать существенный рост стоимости кредитного риска (свыше 500 б. п. в стрессовом сценарии АКРА).

АКРА отмечает сохранение стабильного качества портфеля банка в период экономического спада. Агентство отмечает, что улучшение показателей относительного качества портфеля происходит на фоне его быстрого роста (более 20% за указанный период). Аналитики указывают, что благодаря сохранению устойчивой тенденции к сокращению объема и доли проблемной и потенциально проблемной задолженности в портфеле оценка риск-профиля в перспективе может быть повышена. «Несмотря на опережающий рост объема кредитов, предоставленных физических лицам, уровень концентрации портфеля банка практически не изменился. Доля кредитов, предоставленных десяти крупнейшим группам заемщиков, составила 18% портфеля», — отмечается в сообщении.

Аналитики полагают, что банк сохраняет устойчивую способность выдерживать отток клиентских средств с запасом в базовом сценарии расчета показателя дефицита краткосрочной ликвидности. Вместе с тем ряд показателей краткосрочной ликвидности (как регуляторных, так и рассчитываемых АКРА) демонстрировал повышенную волатильность в течение последних 12 месяцев, замечают эксперты. «Значение показателя краткосрочной ликвидности в последние 12 месяцев устойчиво находится ниже 100%, что отчасти может быть связано с ускорением темпов роста кредитного портфеля. Позиция по ликвидности на долгосрочном горизонте оценивается как адекватная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности составил около 60% на конец первого полугодия 2021 года», — поясняют эксперты.

По мнению АКРА, дефолт Альфа-Банка приведет к возникновению системного кризиса в отдельных сегментах российского банковского рынка и окажет значимое негативное влияние на финансовую стабильность и состояние экономики в целом. Альфа-Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России.