Чистая прибыль банка «Открытие» за 9 месяцев 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета составила 71,7 млрд рублей против 40,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 130,8 млрд рублей, что на 38% выше результата за аналогичный период прошлого года (94,5 млрд рублей) в основном за счет роста регулярных банковских доходов.

Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных доходов) за девять месяцев 2021 года составил 87,7 млрд рублей, что на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого года (60,1 млрд рублей).

«Динамика обусловлена увеличением объема работающих активов банка и положительным влиянием существенной доли текущих счетов и счетов эскроу на стоимость пассивов в период роста ставок», — пояснили в банке.

Чистый комиссионный доход увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов трансакционного бизнеса.

Операционные расходы банка «Открытие» увеличились на 5% по итогам девяти месяцев 2021 года — до 49 млрд рублей — за счет планового роста расходов на оплату труда и инвестиций банка в программу долгосрочных IT-расходов.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 октября 2021 года составил 365,1 млрд рублей (плюс 8,7% с начала года).

С начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 292 млрд рублей (плюс 11,3%) — до 2,88 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 305 млрд рублей (плюс 18,1%) — до 1,99 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 231 млрд рублей (плюс 19,4%) — до 1,42 трлн рублей. Объем выданных за девять месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 1,03 трлн рублей, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 74 млрд рублей (плюс 14,9%), составив 569 млрд рублей на 1 октября 2021 года. С начала 2021-го банк выдал 236 млрд рублей розничных кредитов, что на 24% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам девяти месяцев 2021 года выросли на 191 млрд (плюс 10%, до 2,1 трлн рублей) в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1,12 трлн рублей (плюс 19,5%).

«Банк поддерживает стабильный уровень привлечения средств физических лиц в объеме 978 млрд рублей на 1 октября. В 2021 году банк «Открытие» разместил три выпуска рублевых облигаций совокупным объемом 40 млрд рублей», — сообщили в банке «Открытие».