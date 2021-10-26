Живаго Банк увеличивает доходность во всей линейке рублевых вкладов, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

С 25 октября ставки по депозитам повысились в среднем на 1%. Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, — 8,39% годовых по вкладу «VIP» (при выборе опции капитализации процентов).

Для клиентов, которые предпочитают короткие сроки размещения и удобство дистанционного распоряжения своими средствами, банк предлагает депозит «Экспресс Онлайн», максимальная ставка по которому достигает теперь 7,25% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Экспресс Онлайн» — 10 тыс. рублей.

Депозиты можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

При достижении суммарного остатка на всех счетах в банке (карточных, накопительных, инвестиционных и вкладов) более 300 тыс. рублей клиенту бесплатно предоставляется карта платежный системы «Мир».