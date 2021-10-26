Банк ТКБ повысил ставки по вкладам физических лиц, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальная доходность одного из флагманских продуктов банка — депозита-конструктора «ТКБ. Просто вклад» достигает теперь от 6,75% до 8% годовых в рублях в зависимости от срока размещения средств и выбранных условий по вкладу.

Доходность по депозиту «ТКБ. Растущий доход» составляет теперь от 6,5% до 8% годовых в рублях в зависимости от срока хранения средств.

Минимальная первоначальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей.

Решение о повышении ставок по депозитам в банке пояснили рыночным трендом, который определен очередным повышением ключевой ставки Банка России.