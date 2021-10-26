Клиенты Росбанка, открывшие с 25 октября по 31 декабря 2021 года сберегательный счет #Акционный, смогут принять участие в акции «Расти до десяти!», позволяющей получить дополнительную доходность. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке уточнили, что в рамках акции к основным 7,5% годовых, начисляемых на остаток по счету, можно будет получить дополнительные 2,5% при выполнении ряда условий, что в итоге даст доходность 10% годовых на остаток.

В частности, для участия в акции необходимо:

- совершить не менее одной расходной операции с использованием карты Росбанка на сумму не менее 10 тыс. рублей в период проведения акции;

- открыть и пополнить сберегательный счет #Акционный на сумму не менее 10 тыс. рублей в период проведения акции;

- поддерживать остаток на сберегательном счете в размере не менее 10 тыс. рублей с даты пополнения средств до окончания акции.

С 8 октября Росбанк повысил ставку по сберегательному счету #Акционный. Новые клиенты банка могут оформить сберегательный счет со ставкой 7,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов. Единая процентная ставка 7,5% действует до конца марта 2022 года с единственным ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей.

Дополнительные 2,5% годовых в рамках акции «Расти до десяти!» будут начислены участникам акции в январе 2022 года.