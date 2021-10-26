Новикомбанк запустил акцию в рамках программы «Бонусы» с начислением двойных баллов за покупки в праздники, сообщает пресс-служба организации.

Воспользоваться акцией могут обладатели рублевых карт Новикомбанка. Бонусы обмениваются на товары, подарочные сертификаты и путешествия в каталоге на сайте программы «Бонусы». Акция действует до 31 декабря.

По условиям акции двойные баллы начисляются с 3 по 7 ноября (в честь Дня народного единства) и с 23 по 29 ноября (в честь дня основания госкорпорации «Ростех»). В честь дня рождения Новикомбанка двойное вознаграждение начислялось до 25 октября, а до конца года снимается ограничение по максимальной сумме вознаграждения по программе «Бонусы».

До 31 декабря 2021 года двойные баллы также начисляются клиентам банка за первую покупку, совершенную на сумму от 2 тыс. рублей по карте, подключенной к программе «Бонусы». Подключить программу можно по телефону, через чат в мобильном приложении и интернет-банке, в офисах банка или через персонального менеджера банка по месту работы. Бонусы выплачиваются до конца следующего календарного месяца.