ЦБ привлек МТС Банк к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.



Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Постановление вынесено 25 октября и пока не вступило в законную силу.

В МТС Банке, комментируя публикацию ЦБ, подчеркнули, что кредитная организация неукоснительно соблюдает все требования законодательства РФ.

«Банк не запрашивает кредитные истории граждан без их ведома. Запросы в БКИ идут только по тем гражданам, которые сами обращаются в МТС Банк через цифровые каналы, где банк предоставил клиентам упрощенную процедуру для быстрого и удобного оформления кредитов. В связи с чем регулятор обратил внимание банка, что таким образом невозможно подтвердить факт получения от клиента согласие на запрос его кредитной истории в БКИ», — отметили в пресс-центре финучреждения.



«МТС Банк вносит необходимые изменения в процесс оформления кредитных заявок и планирует усовершенствовать технологию до конца 2021 года — при этом в том числе обязательно будут учтены требования регулятора», — пояснили в МТС Банке.