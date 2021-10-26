Банк «Зенит» запустил бесплатные лимиты на перевод денежных средств для индивидуальных предпринимателей на пакетах услуг «Бизнес», «Бизнес+» и «Бизнес без границ». Об этом во вторник сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Теперь для клиентов переводы денежных средств на собственные счета физического лица внутри банка от 50 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц бесплатные. При переводе большей суммы стоимость комиссии снижена в два раза», — говорится в релизе.



В банке уточняют, что индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет на пакете услуг «Бизнес» с ежемесячной стоимостью 490 рублей. На пакете «Бизнес+» действует тариф 1 990 рублей в месяц. Стоимость пакета «Бизнес без границ» составляет 8 900 рублей в месяц. При единовременной оплате за несколько месяцев действуют скидки до 25%. Также включены дополнительные бонусы: бесплатное открытие счета в рублях, выпуск корпоративной и инкассационной карт, а также подключение и использование мобильного и интернет-банка.