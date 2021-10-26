Федеральное правительство США аннулировало право на работу в стране у дочерней компании одного из крупнейших телекоммуникационных операторов Китая — China Telecom, ссылаясь на соображения национальной безопасности.



Как объявила во вторник Федеральная комиссия по связи США, лицензия отзывается у компании China Telecom Americas. Ей предписано свернуть деятельность в Соединенных Штатах в течение 60 дней. Согласно изложенной комиссией информации, China Telecom Americas «не смогла снять серьезную обеспокоенность» американских властей по поводу ее деятельности в Соединенных Штатах. Фирма дает возможность госструктурам КНР при желании получать доступ к обеспечиваемой ею связи внутри США, утверждает комиссия. По ее заключению, используя трафик компании, китайские государственные органы способны «заниматься шпионажем и иной наносящей ущерб деятельностью против США».

Сама компания, работающая на американском рынке почти 20 лет, претензии правительства США отвергла. В заявлении для печати она подчеркнула, что планирует «использовать все доступные варианты действий», чтобы опротестовать принятое американскими регулирующими органами решение.

Федеральная комиссия по связи еще в апреле 2020 года предупредила, что может отдать распоряжение о прекращении работы в США трех китайских телекоммуникационных компаний, принадлежащих государству. Речь шла о фирмах China Telecom Americas, China Unicom Americas и Pacific Networks Corp. Кроме того, комиссия принимала в последние пару лет меры и против других китайских телекоммуникационных и технологических компаний, включая Huawei и ZTE.