Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо в ЦБ с просьбой снизить ставки эквайринга для предоплаченных покупок до 1% и ввести нулевую ставку при оплате через СБП на срок ограничений, пишет «Коммерсант». В АКИТ считают, что введение новых ограничений приведет к увеличению спроса на онлайн-покупки и росту очередей в пункты выдачи заказов. Поэтому стимулирование клиентов совершать покупки онлайн по предоплате может снизить риск распространения COVID-19.
По словам президента АКИТ Артема Соколова, тарифы в интернет-эквайринге одни из самых высоких (2—3,5%) и доля платежей здесь уже приближается к 80%, полученные средства от снижения ставки по интернет-эквайрингу до 1% можно использовать для совершенствования деятельности компаний.
Банки инициативу АКИТ не поддерживают. В «Русском Стандарте» отметили, что конкуренция — лучший регулятор для тарифов. По словам руководителя департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка Алексея Киричека, по опыту прошлого года снижение комиссий не простимулирует клиентов, так как никак не повлияет на цены. В ВТБ считают, что комиссии могут влиять на интерес к покупкам с предоплатой, если продавец предлагает дополнительную мотивацию. Банки будут готовы на снижение комиссии, если платежные системы уменьшат интерчейндж, уверен управляющий директор по развитию эквайринга МКБ Марк Баранов.
В Mastercard надеются расширить аудиторию клиентов с учетом роста клиентского спроса на «бесконтактную оплату различными платежными устройствами».
В ЦБ сообщили, что рассмотрят запрос АКИТ, однако отметили, что текущая эпидемиологическая ситуация не дает повода для снижения комиссии. В 2020 году снижение комиссии привело к негативным последствиям: банки сворачивали свои программы лояльности, направленные на стимулирование клиентов платить картами, также ограничения не привели к снижению розничных цен на товары, отметили в Центробанке.
По словам независимого аналитика рынка электронных платежей Андрея Вылегжанина, снижение ставки эквайринга скорее приведет к перераспределению средств между участниками и в итоге торгово-сервисные предприятия получат ту долю, которая при обычных обстоятельствах принадлежит банкам — эмитентам карт. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что игроки интернет-торговли в состоянии сами стимулировать потребителей. Сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов отметил, что вмешательство регулятора «в целом будет носить негативный характер в первую очередь для держателей карт, которые лишаются программ лояльности».
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