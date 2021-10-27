Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо в ЦБ с просьбой снизить ставки эквайринга для предоплаченных покупок до 1% и ввести нулевую ставку при оплате через СБП на срок ограничений, пишет «Коммерсант» . В АКИТ считают, что введение новых ограничений приведет к увеличению спроса на онлайн-покупки и росту очередей в пункты выдачи заказов. Поэтому стимулирование клиентов совершать покупки онлайн по предоплате может снизить риск распространения COVID-19.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, тарифы в интернет-эквайринге одни из самых высоких (2—3,5%) и доля платежей здесь уже приближается к 80%, полученные средства от снижения ставки по интернет-эквайрингу до 1% можно использовать для совершенствования деятельности компаний.

Банки инициативу АКИТ не поддерживают. В «Русском Стандарте» отметили, что конкуренция — лучший регулятор для тарифов. По словам руководителя департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка Алексея Киричека, по опыту прошлого года снижение комиссий не простимулирует клиентов, так как никак не повлияет на цены. В ВТБ считают, что комиссии могут влиять на интерес к покупкам с предоплатой, если продавец предлагает дополнительную мотивацию. Банки будут готовы на снижение комиссии, если платежные системы уменьшат интерчейндж, уверен управляющий директор по развитию эквайринга МКБ Марк Баранов.

Mastercard планирует ввести спецтариф для малого бизнеса при платежах через смартфоны В Mastercard надеются расширить аудиторию клиентов с учетом роста клиентского спроса на «бесконтактную оплату различными платежными устройствами».

В ЦБ сообщили, что рассмотрят запрос АКИТ, однако отметили, что текущая эпидемиологическая ситуация не дает повода для снижения комиссии. В 2020 году снижение комиссии привело к негативным последствиям: банки сворачивали свои программы лояльности, направленные на стимулирование клиентов платить картами, также ограничения не привели к снижению розничных цен на товары, отметили в Центробанке.

По словам независимого аналитика рынка электронных платежей Андрея Вылегжанина, снижение ставки эквайринга скорее приведет к перераспределению средств между участниками и в итоге торгово-сервисные предприятия получат ту долю, которая при обычных обстоятельствах принадлежит банкам — эмитентам карт. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что игроки интернет-торговли в состоянии сами стимулировать потребителей. Сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов отметил, что вмешательство регулятора «в целом будет носить негативный характер в первую очередь для держателей карт, которые лишаются программ лояльности».