Россияне в сентябре 2021 года оформили 75,6 тыс. ссуд на покупку автомобиля на общую сумму 87,6 млрд рублей, в денежном выражении это на 36% больше, чем за аналогичный период 2020 года, согласно данным БКИ «Эквифакс». Также показатель этого года на 56% превышает показатели 2019 года.

Рост портфеля происходит на фоне роста стоимости автомобилей из-за множества факторов, в том числе из-за изменения курса национальной валюты и ярко выраженного дефицита транспортных средств, говорится в сообщении «Эквифакс». Чтобы простимулировать продажи и подстроиться под рост стоимости на автомобили, банки увеличили до 61 месяца (плюс девять месяцев к аналогичному периоду прошлого года) контрактный срок автокредитов в текущем году; средняя сумма автокредита превысила 1 млн рублей и приблизилась к 1,2 млн рублей по итогам сентября.

По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, можно говорить, что рынок автокредитования развивается за счет внутрибанковских факторов: средней суммы, срока, ставки, повышения долговой нагрузки потребителей и других. Влияние этих факторов может быть нивелировано одномоментно, после чего рынок может ожидать стагнация, глубина которой вряд ли будет зависеть от кредиторов. Быстрый перелом негативной тенденции может произойти, наверное, исключительно за счет вмешательства государства в виде каких-либо мер стимулирования, считает эксперт.