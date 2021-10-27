Структурный профицит ликвидности банковского сектора за десять дней октября снизился почти в 35 раз: с 2,5 трлн рублей на 13 октября до 72 млрд рублей на 26 октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России, уточняя, что меньше этого значения в 2021 году показатель был 13 января и 11 января — 52,3 млрд рублей и 30 млрд рублей соответственно.

26 октября требования Центробанка к банкам достигли максимума с середины февраля (1,1 трлн рублей) — 818,7 млрд рублей, а вот сами кредитные организации на депозитах в Банке России держали с 21 по 26 октября немногим более 1 трлн рублей, тогда как с конца января показатель еще не опускался ниже 1,1—1,2 трлн рублей, а 13 октября превышал 3,3 трлн рублей. Причин столь резкого снижения излишков банков в ЦБ может быть несколько — период усреднения резервов, рост привлекательности ставок межбанковского рынка или альтернативных финансовых инструментов.

Банки должны выполнять требования по обязательным резервам и поддерживать их на определенном усредненном уровне в течение так называемого периода усреднения, который длится 28 дней, с 8 сентября по 12 октября был период усреднения за сентябрь, с 13 октября по 9 ноября — за октябрь; на 13 октября пришлось завершение периода усреднения обязательных резервов и большинство банков к этому времени уже выполнили усреднение, пояснил представитель Банка России.

Отмечается, что банки увеличили остатки средств на своих корсчетах в преддверии налоговой недели и заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 22 октября (он поднял ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5%), объяснил представитель ЦБ, поэтому структурный профицит ликвидности значительно снизился; к концу текущего периода усреднения (9 ноября) спрос банков на депозитные операции Центробанк вновь увеличится и структурный профицит ликвидности возрастет, добавил он.

По мнению начальника отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Ильи Ильина, банки, по-видимому, выполняли период усреднения с опережением, ожидая повышения ставки ЦБ: в этом случае свободная ликвидность аккумулируется на корсчетах и не учитывается в расчете индикатора ликвидности Банка России. Сейчас этот фактор отыгран, стоит ожидать отскока индикатора, кроме того, были пройдены выплаты по крупнейшим налогам — в бюджет ушло около 1 трлн рублей, заключил он.