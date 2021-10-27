РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов для физических лиц, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Изменения коснулись сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 8,18% — по депозиту «Дорога к цели», 7,5% — по вкладу «Отличный старт», 7,1% — «Главная дорога». Диапазон увеличения ставок составил от 0,1% до 0,3% в рублях.

Депозит «Дорога к цели» открывается на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальная базовая ставка составит 6,6% годовых в рублях. Финальную доходность по вкладу можно собрать, как конструктор, из доступных опций. Клиент может выбрать депозит с возможностью пополнения, частичного снятия или без таких опций, любой срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней и способ выплаты дохода (ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет вклада с причислением процентов к основной сумме депозита).

Кроме этого, у клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 0,5—1% за расходные операции по карте «АвтоДрайв». Таким образом, максимальная ставка с учетом надбавок и капитализации процентов может достигать 8,18%.

Вклад «Отличный старт» доступен к открытию в отделении при получении промокода на сайте банка. Депозит оформляется на сумму от 50 тыс. рублей без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 6,8% годовых при сроке вклада 181 день, 7,2% — при сроке 367 дней и 7,5% — при сроке 732 дня. По депозиту предусмотрена выплата процентов в конце срока. При этом для клиентов-автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада после девяти месяцев (начиная с 271 дня) по льготной ставке 6% годовых — достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС/ПТС на автомобиль.

Оформление депозита «Главная дорога» доступно на срок 181, 367 и 732 дня и на сумму от 30 тыс. рублей или 500 долларов США. Частичное снятие и пополнение не предусмотрены, а выплата процентов возможна на выбор — в начале или конце срока договора. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока размещения и выбранной опции по сроку выплаты процентов. Ставки по вкладу с традиционной выплатой процентов в конце срока составят от 6,4% до 7,1% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США, а по депозиту с авансовой выплатой процентов — от 6,3% до 6,6% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США.