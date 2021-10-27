Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредитования, снизив первоначальный взнос для некоторых сегментов заемщиков, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Минимальный размер собственных средств при оформлении кредита для индивидуальных предпринимателей и клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости, составляет теперь 20%, для собственников бизнеса — 10%.

В банке пояснили, что улучшенные условия могут быть применены по ипотечным продуктам, оформляемым на покупку квартиры на этапе строительства, готового жилья, индивидуального дома, на строительство загородного дома. Предложение также действует в рамках рефинансирования и при оформлении кредита под залог имеющейся квартиры.