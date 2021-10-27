Банк «Зенит» снизил ставки по потребительским кредитам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь клиенты банка могут оформить кредит без залога и поручительства по ставке от 5,5% годовых. Сумма займа составляет от 50 тыс. до 5 млн рублей. Срок кредитования — от двух до семи лет. Условия действуют до 31 декабря 2021 года при оформлении личного страхования заемщика.

В релизе указано, что заемщики также могут взять кредит под залог автомобиля на сумму до 5 млн рублей и по ставке от 7% годовых. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей.

Подать заявку на кредит можно в офисе банка, в мобильном приложении «Зенит Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.