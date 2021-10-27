Средний размер выданных автокредитов в сентябре 2021 года обновил рекорд, составив 1,21 млн рублей, что на 5% больше, чем было в предыдущем месяце (в августе 2021-го – 1,15 млн) и на 41,1% больше, чем в сентябре прошлого года (860 тыс.), по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

В то же время в III квартале 2021 года средний чек автокредита в стране составил 1,13 млн рублей, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (в III квартале 2020-го – 850 тыс. рублей). При этом по сравнению с предыдущим кварталом средний размер автокредита вырос на 6% (во II квартале 2021 года – 1,06 млн рублей).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в настоящее время составляет 628 баллов из максимальных 850 баллов.

В III квартале самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,75 млн рублей), Московской области (1,45 млн), Санкт-Петербурге (1,37 млн), Краснодарском крае (1,24 млн), а также в Ленинградской области (1,23 млн). За этот период средний чек автокредита по сравнению с предыдущим кварталом вырос практически во всех регионах страны.

Так, самый значительный рост данного показателя (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования) в III квартале продемонстрировали Калужская (+14,3%), Волгоградская (+11,8%) и Самарская (+11,6%) области, а также Чувашская Республика (+11,3%) и Оренбургская область (+11,2%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита за квартал вырос на 9,3% и 8,2% соответственно.