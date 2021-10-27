В Москве прошла XIX церемония вручения главной премии в области управления — «Топ-1000 российских менеджеров», организованная Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ».
Как отметили организаторы мероприятия, реальность современной экономики – это ускорение тотальной цифровизации, развитие электронной торговли и технологий искусственного интеллекта. И это является новыми вызовами для современных менеджеров.
С ними успешно справляются победители рейтинга:
- Лучший высший руководитель – президент ГК «Медси» Елена Брусилова.
- Лучший финансовый директор – заместитель генерального директора по экономике и финансам Tele2 Николай Суриков.
- Лучший коммерческий директор – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.
- Лучший директор по информационным технологиям – директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент» Сергей Дунаев.
- Лучший директор по маркетингу – директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.
- Лучший директор по общественным и корпоративным связям – директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон» Елена Мартынова.
- Лучший директор по правовым вопросам – директор по правовым вопросам и связям с госорганами AZIMUT Hotels Тимофей Носов.
- Лучший директор по отношениям с органами власти – исполнительный вице-президент по региональной политике АФК «Система» Сергей Семкин.
- Лучший директор по корпоративному управлению – заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом РЖД Александр Плутник.
- Лучший директор по персоналу – заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.
- Лучший директор по логистике – руководитель функции «Логистика» «СИБУР Холдинг» Ирина Агаркова.
- Лучший директор по корпоративной социальной ответственности – начальник департамента корпоративных отношений «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар.
- Лучший директор по развитию – директор по стратегическому развитию «Курорт Красная Поляна» Ольга Филипенкова.
- Лучший директор по связям с инвесторами – директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова.
- Лучший директор по закупкам – директор департамента закупочной деятельности Россельхозбанка Яна Лысова.
- Лучший независимый директор – профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ, председатель наблюдательного совета, независимый директор Мосбиржи, председатель совета директоров компании «ЭсЭфАй», независимый директор компании «Юнипро» Олег Вьюгин.
Информационным партнером проекта выступил Banki.ru.