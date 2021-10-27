Московское городское отделение (МГО) «Опоры России» направило мэру столицы Сергею Собянину предложения по мерам поддержки предпринимателей в условиях вводимых нерабочих дней. В частности, бизнес-объединение предлагает ввести мораторий либо освободить бизнес от арендных платежей за имущество города в рамках действия нерабочих дней, соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

«[МГО «Опоры России»] просит вас дать поручение рассмотреть следующие предложения по поддержке малого и среднего бизнеса и особо пострадавших отраслей в условиях вводимых ограничений: <…> мораторий/освобождение от арендных платежей предприятий МСП, арендующих имущество города Москвы (в том числе землю), для предприятий, деятельность которых будет приостановлена, на весь период действия принятых ограничений», — говорится в письме.

Помимо этого, московская «Опора России» предложила на тот же срок ввести мораторий или освободить такие предприятия от налогов, поступающих в столичный бюджет, а также от налогов и сборов, связанных с выплатой зарплаты сотрудникам. По мнению предпринимателей, есть необходимость в компенсации расходов на коммунальные услуги приостанавливаемых предприятий малого и среднего бизнеса всех видов и отраслей на весь период действия принятых ограничений.

В РФ расширят список отраслей для получения финансовой помощи Белоусов согласился подумать над тем, какие преимущества могут получить предприниматели, которые добросовестно соблюдали указания Роспотребнадзора: вакцинировали своих сотрудников и вовремя переводили их на «удаленку».

«Компенсация затрат предприятий MCП всех видов и отраслей на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) на весь период действия ограничений, отсрочка утверждения результатов очередной государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, оставив ее на уровне предыдущей оценки 2018 года, и отсрочка индексации в 2022 году ставки по налогу на имущество организаций, исчисляемого от кадастровой стоимости, сохранив ее на уровне 2021 года — 1,8%», — говорится в перечне предлагаемых мер поддержки.

Как пишет председатель МГО «Опора России» Дмитрий Несветов, ограничения очевидно повлекут «существенное снижение выручки». При этом у многих компаний из сектора малого и среднего предпринимательства «снижение ожидается до нуля», отметил он.

«В условиях накопленной и не погашенной задолженности от ранее принятых мер введение дополнительных ограничений негативно отразится на способности предприятий и организаций сохранить свою деятельность в условиях пандемии. При этом указанные предприятия будут продолжать выполнять социальные обязательства: сохранять рабочие места, выплачивать заработную плату, несмотря на отсутствие деятельности, формировать налоговые обязательства, производить арендные платежи», — говорится в письме.