Промсвязьбанк (ПСБ) расширил возможности продукта «ПСБ Бизнес Пэй», который теперь позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса с помощью смартфона не только принимать бесконтактные платежи по технологии SoftPOS, но и автоматически передавать необходимые данные в налоговую службу, сообщается в релизе банка.

Отмечается, что мобильное приложение с полной интеграцией эквайринга и онлайн-кассы соответствует всем требованиям законодательства в сфере расчетов между продавцом и покупателем, не требует специального кассового оборудования и экономит время при совершении оплаты. В личном кабинете предпринимателям также доступен полный товароучет и анализ всех платежно-расходных операций.

«Бизнесмены могут принимать оплату в любой точке России — нет никакой привязки к местонахождению терминала. Система подходит, например, для продажи товаров навынос и доставки, позволяя вести бизнес с соблюдением всех требований законодательства и, что сегодня особенно актуально, позволяя компаниям продолжать работу в условиях новых ограничений», — отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

При использовании сервиса продавцу достаточно совершить операцию оплаты, а технология уже автоматически будет фискализировать чеки и передавать данные в налоговую службу через Интернет. Покупателю же чек отправляется на телефон, e-mail, любой мессенджер или печатается бумажный чек с помощью дополнительного устройства, которое подключается через Вluetooth.

Технология работает на смартфонах на базе Android с версией 9.0 и выше с поддержкой функции бесконтактных платежей NFC.